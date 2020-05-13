Новый букридер ONYX BOOX Volta

13 мая 2020, 11:15

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, представляет новую модель ONYX BOOX Volta.

Модель оснащена современным сенсорным экраном E Ink Carta с функцией подсветки без мерцания и возможностью регулировки цветовой температуры, широкими функциональными возможностями и длительным временем автономной работы. Гаджет отлично подойдет для тех читателей, кто хотел бы получить надежное устройство и при этом не переплачивать. А при желании его можно использовать вместе с обложкой, имеющей функцию SIDE Control.

ONYX BOOX Volta оснащен 6-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta с разрешением 758 на 1024 точки, плотностью пикселей 212 ppi и функцией подсветки MOON Light 2 без мерцания, позволяющей независимо регулировать яркость светодиодов холодного и теплого света, выбирая по желанию как белый свет для чтения днем, так и желтый для чтения перед сном. Сенсорный экран позволяет листать страницы, масштабировать документы и выделять слова для перевода. Опционально можно воспользоваться фирменной обложкой ONYX со встроенными кнопками листания. А легкий и компактный корпус устройства позволяет читать длительное время без усталости для рук.



Букридер оснащен 4-ядерным процессором с тактовой частотой 1,2 ГГц, 512 МБ оперативной и 8 ГБ flash-памяти с возможностью использования карт памяти формата microSD. Устройство работает на базе ОС Android 4.4 KitKat, поддерживает все популярные книжные форматы файлов, позволяет читать на большом количестве языков и использовать словари формата StarDict, а также онлайн-переводчик Google. Функция SNOW Field существенно снижает количество артефактов при частичной перерисовке, а аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы.



Библиотека позволяет сортировать книги по авторам, названиям и сериям, а удобный поиск и фильтры дают возможность быстро найти нужную книгу по жанру, языку и дате публикации. Помимо стандартного способа записи книг через USB-кабель их можно передавать по каналу Wi-Fi или использовать облачный PUSH-сервис Send2Boox.

Технические характеристикиДисплей: Экран – сенсорный, диагональ – 6 дюймов, разрешение – 758 х 1024 точки, плотность пикселей – 212 ppi, 16 градаций серого цветаТип сенсора: ЕмкостныйПодсветка экрана: MOON Light 2, без мерцанияДополнительные функции: SNOW Field, SIDE ControlЧехол-книжка (опционально): С функциями SIDE Control и перевода устройства в спящий режимОперационная система: Android 4.4 KitKatЯзык программирования: JavaВозможности управления: Сенсорный экран (multi-touch), кнопка «Обратно», кнопки листания на правой стороне обложки (опционально)Процессор: 1,2 ГГц, 4-ядерныйОЗУ: 512 МБПЗУ: 8 196 МБСлот расширения: Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans FlashПроводной интерфейс: microUSBБеспроводной интерфейс: Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/nПоддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, PDF, DjVu, JPG, PNG, GIF, BMP, CBR, CBZАккумулятор: Литиево-ионный, емкость – 3000 мАчРазмеры: 156 х 112,5 х 8,8 ммВес: 160 гКорпус: Материал – пластик, цвет – черныйКомплектация: Устройство, USB-кабель, краткое руководство пользователя, гарантийный талонГарантийный срок: 1 годСоответствие стандартам: CE / EAC