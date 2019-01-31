ONYX BOOX Monte Cristo 4 – премиальный букридер нового поколения

31 января 2019, 11:45

МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, представляет новую версию премиального букридера ONYX BOOX Monte Cristo 4.

Модель получила более совершенный 4-ядерный процессор и 1 ГБ оперативной памяти. Работает устройство под управлением ОС Android 4.4. Как следствие, увеличилась производительность и значительно выросло время автономной работы устройства. Использование обновленной подсветки MOON Light+ позволяет регулировать яркость и цветовую температуру, снижая нагрузку на глаза.



ONYX BOOX Monte Cristo 4 оснащен 6-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus с разрешением 1072 на 1448 точек и плотностью пикселей 300 dpi. Экран покрыт защитным стеклом от известного японского производителя Asahi, которое препятствует появлению бликов и царапин. Букридер имеет удобное управление: листать можно как с помощью сенсорного экрана, так и используя кнопки на корпусе устройства. Функция SNOW Field при активации снижает количество артефактов.





Обновленная аппаратная платформа включает современный 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Благодаря этому существенно увеличились скорость работы и автономность устройства. Теперь, работая даже со сложными документами, пользователь не испытает дискомфорта, а заряжать аккумулятор придется в несколько раз реже, чем раньше. Встроенный слот для карт памяти microSD и 8 ГБ встроенной памяти позволят носить с собой целую библиотеку. Кроме того, ONYX BOOX Monte Cristo 4 оснащен модулями Wi-Fi и Bluetooth. Первый дает возможность выходить в Интернет непосредственно с устройства, а второй подключать различные дополнительные аксессуары.



ONYX BOOX Monte Cristo 4 поддерживает большинство популярных книжных форматов файлов и позволяет читать книги на множестве языков. Имеется возможность использовать словарь во время чтения: для перевода достаточно отметить слово пальцем в тексте. Программное обеспечение позволяет добавлять общедоступные словарные базы формата StarDict. Операционная система Android 4.4, на которой базируется модель, дает возможность устанавливать сторонние программы, расширяя возможности для чтения практически до бесконечности. Подсветка MOON Light+ позволяет регулировать яркость светодиодов холодного и теплого света, выбирая по желанию как белый свет для чтения днем, так и желтый для чтения перед сном.



Букридер выполнен в компактном корпусе черного цвета из алюминиево-магниевого сплава и поставляется с «умной» обложкой, которая при закрытии переводит устройство в спящий режим.

Технические характеристикиДисплей: Экран – сенсорный E Ink Carta Plus, диагональ – 6 дюймов, разрешение – 1072 х 1448, плотность пикселей - 300 dpi, 16 градаций серого цветаТип сенсора: ЕмкостныйПодсветка экрана: MOON Light+Дополнительные функции: SNOW FieldЗащита экрана : Антибликовое защитное стекло AsahiЧехол-книжка: С функцией перехода в спящий режим (датчик Холла)Операционная система: Android 4.4Язык программирования: JavaВозможности управления: Сенсорный экран (multi-touch), боковые сенсорный кнопки листания, сенсорная кнопка «Обратно»Процессор: 1,2 ГГц, 4-ядерныйОЗУ: 1 ГБПЗУ: 8 196 МБСлот расширения : Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash объемом до 32 ГБПроводной интерфейс: microUSBБеспроводной интерфейс: Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, FB3, DOC, DOCX, MOBI, CHM, PDB, PRC, ePub, DjVu, PDF, CBZ, CBR, JPG, PNG, GIF, BMPАккумулятор: Литиево-полимерный, емкость – 3000 мАчРазмеры: 158,9 x 114 x 8 ммВес: 205 гКорпус: Материал – алюминиево-магниевый сплав, цвет - черныйКомплектация: Устройство, чехол-обложка, сетевой адаптер питания 220 В, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талонГарантийный срок: 1 годСоответствие стандартам: CE / EAC