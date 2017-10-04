Вышел обновленный ONYX BOOX Monte Cristo 3

Компания МакЦентр представляет премиальную модель ONYX BOOX Monte Cristo 3.
Модель ONYX BOOX Monte Cristo 3 оснащена 6-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus с контрастностью 14:1, разрешением 1072 на 1448 точек и плотностью пикселей 300 dpi. Экран имеет функцию плавно регулируемой подсветки MOON Light, а поверх него располагается стекло от известного японского производителя Asahi, защищающее его от бликов и царапин.
По многочисленным просьбам пользователей в новой версии изменено расположение кнопок листания и добавлена кнопка «Обратно», имеющаяся в большинстве моделей букридеров ONYX BOOX. Кнопки листания с возможностью перепрограммирования перенесены с торцов устройства на лицевую панель и удобно расположены по бокам экрана, а клавиша, возвращающая на шаг назад, традиционно размещена под экраном. При этом все элементы управления получили сенсорное исполнение.
ONYX BOOX Monte Cristo 3 поддерживает все популярные текстовые и графические форматы файлов, включая современный формат FB3, а также позволяет читать документы на большом количестве языков. На устройстве предустановлены англо-русский и русско-английский словари с возможностью добавления словарных баз формата StarDict. В букридере реализована функция SNOW Field, при активации которой не требуется полная перерисовка экрана, а количество артефактов при частичной перерисовке существенно снижается.
В букридере установлен двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной и 8 ГБ flash-памяти с возможностью использования карт памяти объемом до 32 ГБ, а литиево-полимерный аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы устройства.
ONYX BOOX Monte Cristo 3 работает на базе ОС Android 4.2.2, оснащен встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, позволяющими выходить в Интернет, устанавливать программы из магазина приложений Google Play и подключать к устройству дополнительные аксессуары.
Букридер выполнен в компактном корпусе черного цвета из алюминиево-магниевого сплава, оснащен датчиком Холла и поставляется с «умной» обложкой, при закрытии переводящей его в спящий режим.
Напомним, предыдущая версия ONYX BOOX Monte Cristo 2 была признана лучшим устройством для чтения электронных книг этого года на российском рынке экспертным жюри Национальной Премии «Продукт Года».
Технические характеристики
Дисплей: Экран - сенсорный E Ink Carta Plus, диагональ - 6 дюймов, разрешение - 1072 х 1448, плотность пикселей - 300 dpi, контрастность - 14:1, 16 градаций серого цвета
Тип сенсора: Емкостный
Подсветка экрана: MOON Light
Дополнительные функции: SNOW Field
Защита экрана: Антибликовое защитное стекло Asahi
Чехол-книжка: С функцией перехода в спящий режим (датчик Холла)
Операционная система: Android 4.2.2
Язык программирования: Java
Возможности управления: Сенсорный экран (multi-touch), боковые сенсорный кнопки листания, сенсорная кнопка «Обратно» (перепрограммируемые)
Процессор: Rockchip RK3026, 1 ГГц, 2-ядерный
ОЗУ: 512 МБ
ПЗУ: 8 196 МБ
Слот расширения: Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash объемом до 32 ГБ
Проводной интерфейс: microUSB
Беспроводной интерфейс: Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, FB3, DOC, DOCX, MOBI, CHM, PDB, PRC, ePub, DjVu, PDF, CBZ, CBR, JPG, PNG, GIF, BMP
Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость – 3000 мАч
Размеры: 158,9 x 114 x 8 мм
Вес: 205 г
Корпус: Материал – алюминиево-магниевый сплав, цвет - черный
Комплектация: Устройство, чехол-обложка, сетевой адаптер питания 220 В, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон
Гарантийный срок: 1 год
Соответствие стандартам: CE / EAC
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