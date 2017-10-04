Вышел обновленный ONYX BOOX Monte Cristo 3

4 октября 2017, 9:15

Компания МакЦентр представляет премиальную модель ONYX BOOX Monte Cristo 3.Модель ONYX BOOX Monte Cristo 3 оснащена 6-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus с контрастностью 14:1, разрешением 1072 на 1448 точек и плотностью пикселей 300 dpi. Экран имеет функцию плавно регулируемой подсветки MOON Light, а поверх него располагается стекло от известного японского производителя Asahi, защищающее его от бликов и царапин.По многочисленным просьбам пользователей в новой версии изменено расположение кнопок листания и добавлена кнопка «Обратно», имеющаяся в большинстве моделей букридеров ONYX BOOX. Кнопки листания с возможностью перепрограммирования перенесены с торцов устройства на лицевую панель и удобно расположены по бокам экрана, а клавиша, возвращающая на шаг назад, традиционно размещена под экраном. При этом все элементы управления получили сенсорное исполнение.ONYX BOOX Monte Cristo 3 поддерживает все популярные текстовые и графические форматы файлов, включая современный формат FB3, а также позволяет читать документы на большом количестве языков. На устройстве предустановлены англо-русский и русско-английский словари с возможностью добавления словарных баз формата StarDict. В букридере реализована функция SNOW Field, при активации которой не требуется полная перерисовка экрана, а количество артефактов при частичной перерисовке существенно снижается.В букридере установлен двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной и 8 ГБ flash-памяти с возможностью использования карт памятиобъемом до 32 ГБ, а литиево-полимерный аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы устройства.ONYX BOOX Monte Cristo 3 работает на базе ОС Android 4.2.2, оснащен встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, позволяющими выходить в Интернет, устанавливать программы из магазина приложений Google Play и подключать к устройству дополнительные аксессуары.Букридер выполнен в компактном корпусе черного цвета из алюминиево-магниевого сплава, оснащен датчиком Холла и поставляется с «умной» обложкой, при закрытии переводящей его в спящий режим.Напомним, предыдущая версия ONYX BOOX Monte Cristo 2 была признана лучшим устройством для чтения электронных книг этого года на российском рынке экспертным жюри Национальной Премии «Продукт Года».Технические характеристикиДисплей: Экран - сенсорный E Ink Carta Plus, диагональ - 6 дюймов, разрешение - 1072 х 1448, плотность пикселей - 300 dpi, контрастность - 14:1, 16 градаций серого цветаТип сенсора: ЕмкостныйПодсветка экрана: MOON LightДополнительные функции: SNOW FieldЗащита экрана: Антибликовое защитное стекло AsahiЧехол-книжка: С функцией перехода в спящий режим (датчик Холла)Операционная система: Android 4.2.2Язык программирования: JavaВозможности управления: Сенсорный экран (multi-touch), боковые сенсорный кнопки листания, сенсорная кнопка «Обратно» (перепрограммируемые)Процессор: Rockchip RK3026, 1 ГГц, 2-ядерныйОЗУ: 512 МБПЗУ: 8 196 МБСлот расширения: Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash объемом до 32 ГБПроводной интерфейс: microUSBБеспроводной интерфейс: Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, FB3, DOC, DOCX, MOBI, CHM, PDB, PRC, ePub, DjVu, PDF, CBZ, CBR, JPG, PNG, GIF, BMPАккумулятор: Литиево-полимерный, емкость – 3000 мАчРазмеры: 158,9 x 114 x 8 ммВес: 205 гКорпус: Материал – алюминиево-магниевый сплав, цвет - черныйКомплектация: Устройство, чехол-обложка, сетевой адаптер питания 220 В, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талонГарантийный срок: 1 годСоответствие стандартам: CE / EAC