20 декабря 2017, 12:15

Компания МакЦентр рада сообщить, что популярный букридер ONYX BOOX Darwin 4 снова поступил в продажу.

Напомним, ONYX BOOX Darwin 4 оснащен 6-дюймовым дисплеем E Ink Carta Plus с повышенным разрешением, емкостным сенсорным управлением и функцией плавно регулируемой подсветки MOON Light. Помимо сенсорного экрана устройством удобно управлять кнопками листания, расположенными по бокам экрана, а также клавишей под экраном, возвращающей на шаг назад. В комплекте с букридером поставляется «умная» обложка, при закрытии переводящая его в спящий режим.Модель выполнена в компактном и легком корпусе, поддерживает все популярные текстовые и графические форматы файлов, работает на базе ОС Android 4.2, оснащена Wi-Fi-модулем и имеет предустановленное приложение Google Play, позволяющее пользователям самостоятельно устанавливать дополнительные программы непосредственно из магазина приложений. Помимор этого в устройстве доступна функция SNOW Field, когда происходит лишь частичное обновление экрана без появления артефактов на последующих страницах.В ONYX BOOX Darwin 4 установлен двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, имеется 512 Мб оперативной и 8 Гб flash-памяти с возможностью использования карт памяти объемом до 32 Гб, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч.