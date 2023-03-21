ONYX BOOX Edison получила обновленное ПО

21 марта 2023, 11:45

Вышла новая версия прошивки для модели ONYX BOOX Edison. Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.

Список изменений следующий:



Обновлено ядро программного обеспечения до версии 3.3.1.

Добавлены виртуальные кнопки Android.

Увеличена длина шкал регулировок громкости и подсветки.

Исправлена ошибка запоминания вариантов подсветки.

Улучшена панель центра управления.

Обновлена версия программ Alreader X Pro и NeoReader.

Настройки обновления экрана сейчас могут быть применены к каждому приложению в отдельности.

Исправлена ошибка дублирования файлов при PUSH-передаче.

Исправлена ошибка сброса настроек кнопок при перезагрузке.

Исправлены некоторые известные ошибки ядра 3.2.2

Внесены другие изменения и улучшения.

Скачать новую прошивку можно на странице поддержки.

Напомним, что ONYX BOOX Edison — устройство для чтения электронных книг с увеличенным экраном и впечатляющими техническими характеристиками. Ридер имеет дисплей E Ink Carta Plus размером 7,8 дюйма с подсветкой и сенсорным управлением. Благодаря увеличенному экрану данная модель одинаково хорошо подойдет как для чтения художественной литературы, так и для работы с техническими документами. Высокопроизводительный 8-ядерный процессор в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти обеспечивают высокую скорость работы устройства даже со сложными документами. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет пользоваться различными сетевым сервисами, а поддержка Bluetooth — подключать внешние устройства. Edison базируется на операционной системе Android 10, что позволяет устанавливать и использовать различные сторонние приложения и существенно расширяет возможности ридера. Книга выполнена в тонком металлическом корпусе, а ее экран закрыт защитным стеклом Asahi.