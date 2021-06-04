ONYX BOOX Lomonosov – ридер для чтения технической и учебной литературы

4 июня 2021, 11:15

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представляет очередную новинку – электронную книгу ONYX BOOX Lomonosov.

Модель продолжает серию крупноформатных ридеров и имеет экран 10,01 дюйма с двухцветной подсветкой и сенсорным управлением. Книга получила современный 8-ядерный процессор, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Ридер базируется на операционной системе Android 10.0, позволяющей устанавливать и использовать сторонние приложения. Экран книги покрыт защитным стеклом Asahi с антибликовым покрытием. Встроенные динамики позволяют прослушивать аудиофайлы, а микрофон – делать голосовые записи. В комплект входит качественный чехол-обложка. Устройство отлично подойдет для чтения технической, научной и учебной литературы.



Модель оснащена 10,01-дюймовым сенсорным дисплеем E Ink Carta, имеющим разрешение 1600 на 1200 точек. Встроенная подсветка MOON Light 2 использует технологию Flicker Free и имеет регулировку цветовой температуры, что существенно снижает нагрузку на глаза при длительном чтении. Функция SNOW Field уменьшает количество артефактов и улучшает качество изображения. Экран модели приблизительно соответствует бумажному формату А5, поэтому данный ридер отлично подойдёт тем пользователям, кому необходимо не только чтение художественной литературы, но и комфортная работа с различными крупноформатными документами.



ONYX BOOX Lomonosov базируется на 8-ядерном процессоре Qualcomm с современной архитектурой, имеющем тактовую частоту 1,8 ГГц и поддерживающим режим Deep Sleep. Книга имеет большой объем памяти: 3 ГБ оперативной и 32 встроенной. Даже при открытии объемных PDF-файлов скорость будет достаточной для комфортной работы с ними.



Ридер поддерживает работу с большинством языков и форматов текстовых файлов, а также позволяет просматривать комиксы и прослушивать аудиофайлы. Программное обеспечение дает широкие возможности для работы с форматами PDF и DjVu. Есть автоматическая и ручная обрезка полей, чтение по колонкам, масштабирование, возможность делать текстовые заметки и сохранять цитаты. При чтении текстовых форматов можно настраивать практически любые параметры отображения, менять функции тап-зон и выбирать информацию, отображаемую в колонтитуле. Есть автопрокрутка, ночной режим, возможность пользоваться сетевыми библиотеками и многое другое.



Предустановленные словари позволяют переводить текст непосредственно во время чтения книг, в том числе возможен контекстный перевод выбранного фрагмента или целой страницы. Операционная система Android 10.0 и встроенный магазин приложений позволяют устанавливать и использовать на устройстве множество различных сторонних приложений. Новый тип библиотеки дает пользователю возможность сортировать книги по авторам, названиям и сериям, а удобный поиск и фильтры помогут быстро найти нужное произведение. Кроме стандартного способа записи книг с помощью кабеля, имеется возможность использовать облачный сервис Send2Boox. Книга поддерживает возможность одновременной работы сразу с двумя приложениями на одном экране в режиме Split View.



Букридер выполнен в тонком корпусе из качественных материалов и поставляется в комплекте с «умной» обложкой, при закрытии которой книга переходит в спящий режим. Экран книги дополнительно закрыт защитным стеклом от известного японского производителя ASAHI, предохраняющим его от царапин и других повреждений. Разъём USB Type-C поддерживает функцию OTG, благодаря которой к ридеру можно подключать различные дополнительные устройства: накопители, клавиатуры и другое. Книга оснащена модулем Wi-Fi с поддержкой диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц. Помимо этого, имеется модуль Bluetooth 5.0, позволяющий принимать файлы со сматфонов и планшетов, а также подключать различные беспроводные устиройства, такие как наушники, колонки, клавиатуры и другое. Аккумулятор емкостью 3150 мАч обеспечивает длительную автономную работу. Благодаря двум динамикам, встроенным в корпус, пользователи имеют возможность прослушивать музыку и аудиокниги непосредственно с устройства, а микрофон позволяет использовать ридер в качестве диктофона.



Благодаря проекту «Всенаука», партнеру компании МакЦентр, всем пользователям ридеров ONYX BOOX Lomonosov предоставлен бесплатный доступ к специальной подборке лучших научно-популярных книг. Ссылка на OPDS-каталог Всенауки уже добавлена в ПО ридера, скачать понравившуюся книгу можно буквально в несколько нажатий. Подробнее ознакомиться с подборкой книг можно на сайте проекта.



Модель ONYX BOOX Lomonosov уже поступила в продажу и доступна по рекомендованной розничной цене 31 990 рублей. Приобрести новинку можно в фирменных салонах электронных книг ONYX BOOX или в интернет-магазинах ONYX BOOX и Palmstore, а также у официальных дилеров компании МакЦентр.