МакЦентр перезапустила продажи ридера ONYX BOOX Edison

8 мая 2023, 10:45

Компания МакЦентр сообщает о том, что что успевшая завоевать популярность покупателей модель ONYX BOOX Edison снова поступила в продажу.

Напомним, что данная модель имеет самый популярный на сегодняшний день формат и оборудована экраном 7,8 дюйма с подсветкой и сенсорным управлением. Ридер отличается высокой скоростью работы, за которую отвечают мощный 8-ядерный процессор и 3 ГБ оперативной памяти. Модель оснащена модулями Wi-Fi и Bluetooth и базируется на операционной системе Android 10, существенно расширяющей возможности пользователей. Книга выполнена в тонком металлическом корпусе, а ее экран защищен стеклом известного японского производителя Asahi.

ONYX BOOX Edison поставляется в комплекте с удобным защитным чехлом, имеющим кнопки листания.