Передача интернет-статей на ридеры ONYX BOOX

12 апреля 2021, 12:45

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, рада поделиться со всеми пользователями ридеров ONYX BOOX новостью о новом удобном способе передачи статей из сети Интернет на устройства Это специальное расширение send2boox для браузеров Google Chrome.

Для того, чтобы прочитать понравившуюся статью на ридере, нет необходимости ее копировать и пересылать, сделать это можно использовав расширение send2boox для браузера Chrome. Для этого необходимо установить его из WebStore Google, выбрать сервер US и войти в свою учетную запись ONYX. После этого, при открытой странице в браузере нужно нажать “Передать URL” и затем “Сохранить». Соответствующая веб-страница станет доступна для чтения в приложение WEB-чтение (PushRead), где ее можно прочитать в первоначальном виде или настроив для себя удобный размер шрифта. Можно также передать понравившуюся статью в виде PDF-файла. Для этого, при открытой странице в браузере, нужно нажать “Передать PDF” и “Сохранить", Появится файл PDF для предварительного просмотра и вам нужно выбрать для приема пункт “send2boox”. Выбранная статья в формате PDF появится во встроенном приложении Передача (Transfer Books). Вы можете открыть его с помощью NeoReader и сделать рукописные заметки в этом файле.



Дополнительную информацию об устройствах для чтения электронных книг ONYX BOOX можно получить на сайте www.onyx-boox.ru или в блоге onyx-boox.livejournal.com, а приобрести их можно в фирменных салонах электронных книг ONYX BOOX или в интернет-магазинах ONYX BOOX и Palmstore, а также у официальных дилеров компании МакЦентр.

