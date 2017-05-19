В Украине стартуют продажи программируемых роботов UBTECH

19 мая 2017, 12:45

Мировой бренд UBTECH Robotics начал продажи серии обучающих программируемых роботов в Украине.



Главным конкурентным преимуществом обучающих роботов UBTECH является возможность расширения их функционала благодаря самостоятельному программированию пользователем. С помощью UBTECH-роботов дети могут с раннего возраста по STEM-принципу учиться программированию и в дальнейшем развивать свои навыки кодирования. STEM - направление в образовании сочетает в себе комплексное изучение естественных наук (Science), технологии (Technology), инженерии (Engineering) и математики (Mathematics).



Программирование роботов UBTECH осуществляется с помощью бесплатных приложений для iOS и Android, где можно выбирать заданные уровни сложности и настраивать различные параметры робота при помощи интуитивно понятного графического инт ерфейса. Все программируемые роботы UBTECH выполнены из алюминия, экологичного PC-полимера и ABS-пластика, оснащаются литий-ионными аккумуляторами, поддерживают интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth.



Ассортимент робототехники бренда UBTECH включает классических человекоподобных роботов-гуманоидов и наборы конструкторов для сборки роботов-трансформеров, имитирующих различные виды животных или техники.



UBTECH Alpha 1 PRO – это готовый 40-сантиметровый человекоподобный программируемый робот. Внешне Alpha 1 PRO напоминает футуристических роботов, которых изображают в мультфильмах или фантастических сериалах.

Благодаря 16-ти сервоприводам, движения робота Alpha 1 PRO быстрые и четкие: на ровной поверхности он танцует под любую музыку, показывает боевые стойки, акробатические трюки, играет в футбол или занимается с вами спортом. Для этого необходимо лишь определенным образом его запрограммировать.

Alpha 1 PRO полностью готов к использованию после зарядки. Для управления роботом необходимо загрузить на мобильное устройство специальное приложение (доступное для iOS и Android). Синхронизация модели со смартфоном или планшетом производится посредством Bluetooth-соединения. Зарегистрировавшись в приложении, можно воспользоваться программами, созданными другими пользователями для Alpha 1 PRO или поделиться своей. Программирование действий робота с помощью приложения достаточно простое. Более сложный уровень кодирования осуществляется с помощью специального ПО на ПК или Mac.



Серия роботов JIMU ROBOTS – это сборные роботы-конструкторы с электромеханическими деталями (сервоприводы и электромоторы).

В зависимости от комплектации JIMU ROBOTS можно собирать в различных вариантах и с разной степенью сложности. Например, набор JIMU ROBOTS Mini Kit состоит из 249 деталей и 4 сервоприводов, что позволяет собственноручно создавать и программировать животные персонажи. Более сложные наборы конструкторов JIMU ROBOTS Inventor, Explorer, KarBot или TankBot состоят из большего количества деталей (до 675 шт.), сервоприводов (до 16 шт.), датчиков и дают дополнительный простор для фантазии и технической сноровки.

В процессе сборки и программирования набора JIMU ROBOTS ребенок нетолько проявляет свою фантазию и креативность, но также получает основные знания и практические навыки в области инженерии и современных технологий. Кроме того, собственноручное создание программируемых роботов развивает в детях любознательность и стимулирует их выходить за рамки имеющихся у них знаний, настраивает на поиск новых методов решения практических задач.

При этом на каждом этапе взаимодействия с роботами UBTECH, сохраняется игровой принцип, что вместе с интуитивностью всех интерфейсов и соединений позволяет справляться с задачей даже начинающим юным техникам и программистам.



Вся продукция UBTECH ROBOTICS, представленная в Украине, сертифицирована и получила полный пакет разрешительной документации. Авторизированный сервисный центр предоставляет полный спектр гарантийных и постгарантийных услуг от производителя.

Эксклюзивным дистрибьютором UBTECH ROBOTICS в Украине является Юг-Контракт. В ближайшую неделю роботы будут доступны в Фокстрот, Эльдорадо, Comfy, Розетка и F5.