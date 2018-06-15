Новинки Leju Robotics - игрушка, друг и учитель в одном устройстве

15 июня 2018, 9:45

В ассортименте Юг-Контракт появились две новинки: AELOS 1S и AELOS 1PRO. Это интерактивные роботы-гуманоиды, которые, благодаря своему человекоподобному облику и разнообразным функциям, станут прекрасными компаньонами для всей семьи!

Особенности робота Leju:Самый активный и быстрый робот на рынкеПрограммируется посредством 2х видов программирования: Scratch, 3DУправляется с ПК, планшета, телефона и пульта ДУКонтролировать и программировать робота можно с помощью мобильного приложения, которое в удобной и визуально понятной форме помогает юным программистам также изучать точные науки. Таким образом, робот AELOS - это не только игрушка, а и настоящий учитель.