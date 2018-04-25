Программируемый робот из "Звездных войн" скоро появится в Украине

Интерактивный робот UBTECH воспринимает голосовые команды, распознает лица, патрулирует территорию и создает дополненную реальность.
В начале мая украинским пользователям будет доступна новая разработка UBTECH Robotics, мирового лидера в области создания интеллектуальных роботов-гуманоидов. Робот-штурмовик из культовой саги «Звездные войны» теперь представлен в продуктовом портфеле Юг-Контракта, эксклюзивного дистрибьютора UBTECH в Украине.
Среди основных возможностей робота-штурмовика UBTECH из «Звездных войн»:
голосовые команды – команды роботу-штурмовику можно давать устно;
распознавание лиц – роботу можно создать базу данных (до четырех лиц) и задать реакции на каждое из них;
патрулирование – робот-штурмовик обходит заданную пользователем территорию и ищет противника. В случае его обнаружения, пользователь получает уведомление и может удаленно приказать роботу «противостоять» врагу или «зачистить» территорию;
дополненная реальность в игре – с помощью боевой камеры штурмовика (Trooper View) пользователь может видеть реальную обстановку от первого лица. Commander View дополненной реальности предлагает обзор от третьего лица в зоне миссии;
управление с помощью приложения – приложение UBTECH для Android и iOS помогает дистанционно управлять и программировать движения, подсветку и звуки, которые будут воспроизводиться Штурмовиком;
программирование – возможность создавать различные типы поведения и последовательности действий кодированием блоков;
подключение к Wi-Fi – обеспечивает подключение робота и взаимодействие с другими устройствами.
Благодаря широкому набору функций интерактивный робот будет выполнять команды пользователей, следуя коварным планам по сокрушению Сопротивления для захвата галактики. Увидеть возможности Штурмовика UBTECH из «Звездных войн» можно по ссылке.