Программируемый робот из "Звездных войн" скоро появится в Украине

25 апреля 2018, 9:45

Интерактивный робот UBTECH воспринимает голосовые команды, распознает лица, патрулирует территорию и создает дополненную реальность.



В начале мая украинским пользователям будет доступна новая разработка UBTECH Robotics, мирового лидера в области создания интеллектуальных роботов-гуманоидов. Робот-штурмовик из культовой саги «Звездные войны» теперь представлен в продуктовом портфеле Юг-Контракта, эксклюзивного дистрибьютора UBTECH в Украине.

Среди основных возможностей робота-штурмовика UBTECH из «Звездных войн»:голосовые команды – команды роботу-штурмовику можно давать устно;распознавание лиц – роботу можно создать базу данных (до четырех лиц) и задать реакции на каждое из них;патрулирование – робот-штурмовик обходит заданную пользователем территорию и ищет противника. В случае его обнаружения, пользователь получает уведомление и может удаленно приказать роботу «противостоять» врагу или «зачистить» территорию;дополненная реальность в игре – с помощью боевой камеры штурмовика (Trooper View) пользователь может видеть реальную обстановку от первого лица. Commander View дополненной реальности предлагает обзор от третьего лица в зоне миссии;управление с помощью приложения – приложение UBTECH для Android и iOS помогает дистанционно управлять и программировать движения, подсветку и звуки, которые будут воспроизводиться Штурмовиком;программирование – возможность создавать различные типы поведения и последовательности действий кодированием блоков;подключение к Wi-Fi – обеспечивает подключение робота и взаимодействие с другими устройствами.Благодаря широкому набору функций интерактивный робот будет выполнять команды пользователей, следуя коварным планам по сокрушению Сопротивления для захвата галактики. Увидеть возможности Штурмовика UBTECH из «Звездных войн» можно по ссылке.