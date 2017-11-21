Линейка роботов UBTECH пополнилась новыми моделями и аксессуарами

21 ноября 2017, 13:15

Новые модели, эксклюзивно представленные в Украине в портфеле дистрибьютора Юг-Контракт, UBTECH JIMU ROBOT Astrobot и UBTECH JIMU ROBOT Tankbot представляют собой наборы обучающих роботов-конструкторов.

Эти модели по STEM-принципу помогают детям развивать навыки программирования, пространственного мышления и инженерии, а также проявлять их творческие способности.

Роботизированный интерактивный конструктор UBTECH JIMU ROBOT AstroBot – новинка не только для украинского, но и для мирового рынка. Из JIMU ROBOT AstroBot можно собрать три предложенных производителем персонажа: робота-исследователя AstroBot, машину Rover и гуманоида Astron или же построить своего героя. С помощью приложения для iOS или Android программируются движения и реакции робота. Благодаря пяти сервоприводам робот плавно движется. Инфракрасный датчик JIMU AstroBot ориентирует робота в пространстве, позволяет обнаруживать предметы и объезжать их. Робот оснащен динамиком, который дает возможность воспроизводить его «речь», а разноцветные LED-лампочки могут быть запрограммированы на выражение эмоций.



Робот-конструктор UBTECH JIMU ROBOT TankBot – это образовательная платформа, с которой можно реализовывать принципы STEM-обучения детей как в домашних условиях, так и в специализированных школах программирования. Комплектация конструктора предоставляет все необходимые детали для сборки персонажа или любой другой модели. Движения робота осуществляются при помощи шести сервоприводов. Инфракрасный сенсор дает возможность обнаруживать и объезжать препятствия, «узнавать» и определенным образом реагировать на лица окружающих людей. Функции робота программируются на разных уровнях сложности: от простого выбора готовых визуальных блоков, описывающих движения, до более сложного - использования словесных команд. Управление и программирование осуществляется при помощи гаджетов на базе iOS или Android.



Среди новинок UBTECH также новые наборы для улучшения и расширения функций роботов. Они дополнят любой набор JIMU Robot, понравятся в первую очередь тем трендсеттерам, которые уже обучаются программированию по STEM-принципу, используя роботов JIMU.



Набор для апгрейда «Колесный» состоит из 67 быстросборных замковых частей и соединителей, включая 4 колеса с резиновыми покрышками и одного моноколеса. Дополняя наборы JIMU ROBOT колесами, вы сможете добавить мобильности вашему роботу и программировать более сложные его движения.



Набор для апгрейда «Гусеничный» состоит из 148 быстросборных замковых частей и соединителей, включая 86 сегментов для создания гусениц, или колес. Когда вы добавите вашему роботу гусеницы, он сможет преодолевать большие расстояния и значительно расширятся возможности программирования его движений.