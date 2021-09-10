Робот-пылесос iRobot Roomba j7+ с помощью ИИ научился объезжать фекалии животных

10 сентября 2021, 12:15

Компания iRobot анонсировала новый робот-пылесос Roomba j7+, в котором решена важная проблема, беспокоившая владельцев подобных машин уже не первый год.

При помощи технологий машинного зрения и алгоритмов искусственного интеллекта устройство обнаруживает и объезжает продукты жизнедеятельности домашних животных.

При кажущейся курьёзности эта проблема была действительно серьёзной и неприятной, когда роботы-пылесосы непреднамеренно разносили своими щётками нечистоты по всему дому. По словам основателя и главы iRobot Колина Энгла (Colin Angle), решение проблемы стало важным достижением для компании, специалисты работали над ним несколько лет.



Разработчик гарантирует, что новое решение по-настоящему работает — и это тоже важный момент. Конкурирующие модели Roborock S6 MaxV и 360 Smart Life также поддерживают данную функциональность, однако господин Энгл скептически настроен в отношении их надёжности. Работая над задачей несколько лет, специалисты iRobot привлекли возможности искусственного интеллекта и в ходе его обучения даже создали объёмную базу данных с моделями продуктов жизнедеятельности животных.



«Предполагается, что робототехника должна быть гламурной, но я не знаю, сколько моделей мы создали. Многие, многие тысячи. Наши конкуренты начинают утверждать, что сделали это, однако на CES было больше похоже на то, что [они работают] только при правильном освещении. Мы поняли, что было необходимо подвести черту — и теперь это реальность, а не уловка. Если у вас есть домашнее животное, то мы не подведём», — прокомментировал новинку господин Энгл.

Появление данной функции заставляет задуматься об общем прогрессе роботов-пылесосов, которые в отдельных случаях продолжают страдать «детскими» проблемами, например, при подходе к краю ковра. Некоторые из этих проблем решаются с обновлением навигационной и контрольной системы iRobot Genius. Обновление для совместимых моделей серии Roomba было выпущено в августе. Среди нововведений числятся: новые алгоритмы составления карты помещений, более подробные инструкции по уборке, а также использование машинного зрения для идентификации предметов мебели и особых «чистых зон».



Версия iRobot Genius 3.0, распространение которой началось сегодня, включает ряд дополнительных нововведений. В частности, это функция «тихого хода», которая не позволяет роботу создавать шум вне уборки, оценка времени на уборку отдельных комнат, улучшенные картографические функции с идентификацией предметов интерьера, а также новая функция уборки в отсутствие владельца. В последнем случае роботу предоставляется доступ к местоположению телефона хозяина, и программа уборки запускается, когда он уходит из дома.



Важнейшим нововведением Roomba j7+ является не только способность машины обнаруживать и идентифицировать фекалии, но и в цкелом улучшенная работа с другими объектами, которые могут оказаться на полу: носки, обувь или наушники. Однако, с учётом особенностей машинного зрения, работа с подобными внешними объектами требует участия владельца. Обнаружив такой объект, робот через приложение обращается к хозяину с вопросом, какого рода объект он обнаружил: постоянный или временный. Если это постоянный объект, например, загнутый телевизионный кабель, в карту вносятся необходимые изменения, и данная зона становится недоступной для уборки в будущем.

Стоимость iRobot Roomba j7+ составляет $849, в комплекте поставляется базовая станция с 60-дневным ресурсом, что также отличает модель от решений конкурентов. Ещё одним фактором являются регулярные и бесплатные обновления программной части. Модель также отличает обновлённый дизайн, улучшенная система управления (три кнопки вместо одной), упрощающая подключение, поддержка Bluetooth LE, а также скошенные края корпуса, благодаря которым машина станет реже застревать под шкафами и холодильниками. Продажи робота-пылесоса в розничных точках стартуют 19 сентября, за $649 доступна версия без станции в комплекте.

(С) 3dnews