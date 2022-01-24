Xiaomi представила в Украине новую линейку роботов-пылесосов

24 января 2022, 16:15

Компания Xiaomi представила сегодня в Украине четыре модели роботов-пылесосов нового поколения с функцией влажной уборки – Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, Mi Robot Vacuum-Mop 2 и Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite.Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro и Mi Robot Vacuum-Mop 2 поступят в продажу с 21 января, модели Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra и Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite – в феврале. Новинки можно будет приобрести в авторизованных магазинах Xiaomi Store, на маркетплейсе и розничной сети АЛЛО, а также у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот, Eldorado и Эпицентр.Рекомендованная розничная цена составит: 15999 грн за Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra и 6999 грн за станцию самоочистки Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty Station, MiRobot Vacuum-Mop 2 Pro – 12999 грн, Mi Robot Vacuum-Mop 2 – 9999 грн и Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite – 6999 грн.Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra оснащен инновационной технологией сбора пыли с возможностью автоматической очистки пылесборника робота-пылесоса. Станция самоочистки Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-Empty Station (продается отдельно) имеет мешок для пыли объемом 4 л, что в 7 раз больше, чем контейнер для мусора самого пылесоса. Двухканальная система забора пыли и мощный поток воздуха 16500 Па1 быстро и автоматически очищают пылесборник устройства. Механизм самостоятельной очистки предотвращает засорение робота-пылесоса, обеспечивая его бесперебойную и эффективную работу.Аккумулятор большой емкости на 5200 мА•ч дает возможность убирать площадь до 240 м² без подзарядки. Мощный двигатель с силой всасывания 4000 Па1 обеспечивает тщательную уборку пыли, шерсти домашних животных и крошек из трещин, щелей и под кроватями, а три режима влажной уборки помогают при очистке даже стойких пятен.Благодаря высокоэффективной лазерной LDS-навигации нового поколения пылесос точно сканирует помещение и мгновенно создает его фактическую карту. ToF-датчик позволяет пылесосу определять детские игрушки, провода и другие мелкие предметы, заранее замедляя движение для их обхода, а также сводит к минимуму попадание в пространства ниже высоты корпуса устройства, предотвращает падение с лестницы и повреждение мебели во время работы.Модель представлена в черном цвете. Новинку можно будет приобрести начиная с февраля по рекомендованной розничной цене 15999 грн за Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra и 6999 грн за станцию самоочистки.Моющий робот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro имеет силу всасывания 3000 Па1 (на 43% больше предыдущего поколения), мощный аккумулятор на 5200 мА•ч, пылесборник увеличенной емкости на 450 мл и предлагает функционал для сухой и влажной уборки.Новая модель оснащена технологией высокочастотной звуковой вибрации – частота вибраций во время влажной уборки составляет 10000 вибраций в минуту, обеспечивая тщательную очистку пола. Более того, во время влажной уборки пылесос протирает поверхность слева направо – такая Y-образная форма маршрута имитирует ручную уборку, что улучшает конечный результат.Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro оснащен усовершенствованной системой лазерной LDS-навигации, что позволяет быстро и с высокой точностью анализировать окружающую обстановку в процессе уборки, даже когда устройство работает в условиях низкой освещенности или в темноте. Этот робот-пылесос создан для большого дома и способен сохранять карты нескольких этажей.Модель представлена в черном и белом цветах. Новинку можно будет купить с 21 января по рекомендованной розничной цене 12999 грн.Моющий робот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop 2 – это функциональное устройство, которое является идеальным помощником при уборке. Он обеспечивает качественную уборку пола благодаря мощному всасыванию силой 2700 Па1 и обновленной функции влажной уборки под давлением. Аккумулятор емкостью 3200 мА•ч позволяет убрать дом площадью 150 м² за один проход.Высокоэффективная визуальная SLAM-навигация позволяет устройству определять маршрут и обеспечивает точное позиционирование и планирование пути. Во время уборки робот-пылесос может одновременно создавать карту и определять свой рабочий путь. А благодаря высоте всего 81 мм у пылесоса больше свободы в движении по дому.Обновленные умные интерактивные функции позволяют пользователям управлять настройками устройства и маршрутами уборки через приложение Xiaomi Home3.Модель представлена в белом цвете. Новинку можно будет купить с 21 января по рекомендованной розничной цене 9999 грн.Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite – это удобная комбинация 2-в-1 пылесоса и швабры с четырьмя скоростями всасывания до 2200 Па1 и тремя режимами влажной уборки. Он имеет пылесборник высокой емкости на 450 мл и аккумулятор емкостью 2600 мА•ч, а для влажной уборки – резервуар для воды на 270 мл и водяной насос с электронным управлением.Устройство оснащено встроенным гироскопом и визуальной системой навигации. По сравнению с традиционной гироскопной, навигация с помощью инерционного измерительного устройства и камеры делает уборку более эффективной – верхняя камера распознает линии потолка и регулирует направление движения робота.Высота моющего робота-пылесоса составляет всего 81,3 мм. Такой компактный дизайн позволяет эффективно убирать пыль под большинством мебели, например кроватями, шкафами и диванами. С помощью мобильного приложения Xiaomi Home3 можно в любой момент дистанционно планировать, управлять и проверять состояние уборки в реальном времени. Если во время работы возникнет необходимость в подзарядке, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite автоматически вернется на базу для зарядки, после чего без посторонней помощи продолжит уборку.Модель представлена в белом цвете. Новинку можно будет купить начиная с февраля по рекомендованной розничной цене 6999 грн.