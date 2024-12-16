Новые роботы-пылесосы Trouver серии E20

16 декабря 2024, 13:45

Мощность всасывания у этих роботов имеет 4 регулируемых ступени, которые меняются автоматически в зависимости от типа напольного покрытия.

Максимальная мощность всасывания составляет 4500 Па. Новинки получили аккумулятор емкостью 3200 мАч, который обеспечивает до 260 минут автономной работы.

Младшая модель оснащена интеллектуальной технологией объезда препятствий 3DAdapt, функцией интерактивного построения и планирования маршрутов уборки, а также защищена от случайных падений с лестниц благодаря специальным сенсорным датчикам.За эффективность сухой уборки отвечает технология Vormax, которая обеспечивает мгновенный сбор мусора и разделяет потоки воздуха и пыли без потери мощности. Для влажной уборки предусмотрены резервуар для воды объемом 245 мл и сменные швабры. Отдельно стоит отметить наличие трех регулируемых уровней расхода жидкости для устранения загрязнений разной сложности.С помощью фирменного приложения Dreamehome пользователи могут настраивать множество разных сценариев уборки. Например, создавать виртуальные стены в местах, куда пылесос не должен заезжать, или указывать зоны, где нельзя проводить влажную уборку.Старшая модель имеет станцию самоочистки. Пылесборник станции объемом 2,5 литра позволяет проводить уборку в автоматическом режиме без участия человека в течение нескольких недель.Как и в младшей модели, в E20 Pro Plus реализована технология Vormax, увеличивающая эффективность уборки. Также модель поддерживает управление с помощью голосовых помощников, сохранение карт нескольких этажей, создание индивидуальных графиков уборки и настройку виртуальных границ для разных сценариев работы.Технология объезда препятствий 3DAdapt дает возможность пылесосу распознавать и объезжать даже небольшие предметы. Эта технология будет особенно полезна для тех, у кого в доме есть дети или животные.