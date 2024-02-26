Пылесос HYUNDAI HYV-S7570: компактное и удобное решение для уборки дома

26 февраля 2024, 16:45

В прошлом году корейский бренд бытовой техники HYUNDAI расширил свой ассортимент, добавив в качестве новой категории пылесосы.

Одной из ожидаемых новинок стал первый вертикальный пылесос бренда – компактный HYUNDAI HYV-S7570.

Благодаря своему небольшому весу модель будет особенно удобна для обработки высоко расположенных поверхностей — карнизов, верхушек мебельных фасадов и др. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает непрерывную автономную работу в течение 1 часа без подзарядки. Время полной зарядки новинки составит около 3,5 часов. Пылесборник объёмом 0,7 литра подойдет для уборки двух- и трехкомнатных квартир на 80 м?.Встроенный HEPA-фильтр улавливает до 99.9% пыли и аллергенов, гарантируя тонкую и качественную очистку. Интерактивный LED-дисплей с помощью нескольких нажатий позволяет регулировать мощность всасывания, проверять уровень заряда батареи, а также состояние фильтров и турбощётки.Новинка оснащена тремя насадками для различных задач: моторизированной насадкой для гладких и ворсовых напольных покрытий, многоцелевой щёткой для труднодоступных мест и мягких обивок и удлиненной щелевой насадкой для чистки углов и щелей. Подсветка на моторизированной щетке помогает контролировать качество уборки даже в слабоосвещенных местах. Для удобного хранения и зарядки модель оборудована настенным креплением.