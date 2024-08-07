Новый вертикальный пылесос HYUNDAI HYV-S7970

7 августа 2024, 14:45

Новинка обладает высокой мощностью всасывания, циклонной системой очистки с фильтром HEPA последнего поколения и моторизованной самодвижущейся щеткой с подсветкой.



В линейке вертикальных пылесосов корейского бренда HYUNDAI представлена новая модель HYV-S7970. Устройство подойдет как для ежедневного использования, так и для точечной уборки: за считанные секунды пылесос легко трансформируется в ручной для чистки мебели или штор.

В вертикальном пылесосе установлен HEPA-фильтр последнего поколения H13, который улавливает мельчайшие частицы размером от 0,3 до 0,5 микрон, обеспечивая эффективность уборки до 99,95 %. С 5-ступенчатой системой фильтрации пылесос задерживает пыльцу, бактерии и споры грибков, создавая комфортную среду даже для людей с аллергией.



Благодаря мощности всасывания 28 000 Па устройство быстро справляется с трудными загрязнениями и крупным мусором. А высокую производительность гарантирует бесщеточный двигатель мощностью 500 Вт. Пылесос имеет три режима работы, которые можно с легкостью переключать на сенсорном дисплее в одно касание. Интерактивный дисплей также отображает уровень заряда батареи, выбранный режим работы, состояние блокировки двигателя и щетки.



Емкий литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 50 минут автономной работы в стандартном режиме мощности. Заряжать аккумулятор можно отдельно от устройства, для полного заряда потребуется 3–4 часа.



В комплекте с пылесосом идут моторизованная щетка с LED подсветкой для уборки пола и напольных ковров в темных местах, удлиненная насадка для труднодоступных мест и отдельная насадка для мебели. Щетки для очистки фильтров и контейнера пылесборника облегчают процесс ухода за устройством.

Вертикальное крепление для пылесоса помогает организовать пространство и сделать хранение устройства более удобным.