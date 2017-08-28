Samsung представит новый беспроводный пылесос POWERstick PROTM на IFA 2017

28 августа 2017, 9:45

Компания Samsung Electronics представит беспроводной пылесос POWERstick PRO на выставке IFA 2017.

POWERstick Pro открывает новые возможности для пользователей, решая многие проблемы, возникающие при уборке.

POWERstick PRO – устройство с высочайшей производительностью. Инверторный мотор, используемый в пылесосе, вращается быстрее, чем торнадо. Мощность 150 Вт, лидирующий показатель среди пылесосов этой ценовой категории, обеспечивает тщательную уборку на всех типах поверхностей. В отличие от щеток, используемых в обычных пылесосах, насадка Dual Action на POWERstick PRO состоит из двух щеток, каждая – с отдельным барабаном, что позволяет лучше собирать загрязнения. Щетки вращаются в противоположных направлениях со скоростью 5000 оборотов в минуту, чтобы захватить как мелкую пыль, так и крупные частицы, и создают сильное сцепление, позволяя эффективно удалять грязь.

POWERstick PRO также великолепно держит заряд энергии. Пылесос питает литиево-ионный съемный аккумулятор мощностью 32,4 Вт, одного заряда которого хватает на 40 минут работы, что достаточно для уборки большинства квартир. При необходимости батарею легко можно заменить, однако до этого ее можно использовать в течение 5 лет без снижения уровня заряда.



POWERstick PRO выводит уборку на новый уровень благодаря простоте в эксплуатации и функциям обеспечения гигиенической чистоты. Емкость для пыли EZClean Dustbin можно открыть одним коротким нажатием на рычаг и вытряхнуть мусор. При необходимости емкость можно достать из пылесоса полностью, чтобы промыть водой. Щетка EZClean Brush также легко вынимается из пылесоса, автоматически очищаясь от пыли и намотавшихся волос. Кроме того, POWERstick PRO оснащен HEPA-фильтром, позволяющим практически полностью избавится от пыли, которая поднимается в процессе уборки квартиры.



Более того, POWERstick PRO оснащен пятью дополнительными насадками для полноценной уборки. Deep Clean Brush позволяет эффективно очистить ковры от грязи и волос, а Motorized Tool избавиться от пыли и аллергенов на постельном белье, покрывалах и матрасах. Extension Crevice Tool легко очистит мебель и рельефную отделку. Combination Tool соберет грязь из различных труднодоступных мест, от столешниц до оконных рам, а Flexibe Tool, поворачиваясь под любым углом, поможет убрать самые высокие места в доме, например, карниз для штор.