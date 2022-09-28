Пылесосы Silence Force от Rowenta обеспечивают эффективность и бесшумность

28 сентября 2022, 10:25

Все большую популярность приобретают не только роботы-пылесосы, но и обычные пылесосы, которые все чаще выпускаются без мешка для пыли. Так, Rowenta производит пылесосы модельного ряда Silence Force, которые сочетают в себе исключительную эффективность уборки с комфортом и бесшумной работой.

Новый rowenta пылесос имеет улучшенную эргономику, которая облегчает почти полное удаление пыли, а высокоэффективная фильтрация улавливает 99,98 % пыли.

Пылесос Silence Force от Rowenta имеет следующие преимущества:

Максимальная производительность и безупречная тишина. Испытайте исключительную тишину для большего комфорта с бескомпромиссными стандартами очистки.

Эксклюзивная и инновационная щетка P3wer Glide. Инновационная новая высокоэффективная всасывающая головка с 3 положениями обеспечивает универсальную производительность и превосходные результаты на любой поверхности, включая твердые полы и ковры с низким и высоким ворсом.

Эффективная циклонная технология. Этот пылесос оснащен Air Booster и передовыми циклоническими технологиями, обеспечивающими лучшую в своем классе производительность сбора пыли на всех этажах.

Удаление пыли с повышенной эргономикой. Система блокировки обеспечивает прочную конструкцию, которая сокращает количество случайных открытий, а также обеспечивает простой и интуитивно понятный процесс опорожнения пылесборника.

Улучшенное управление пылью и фильтрация. Усовершенствованная циклонная технология и высокоэффективные фильтры улавливают 99,98 % пыли внутри пылесоса.

Абсолютная тишина для чрезвычайного комфорта. Испытайте потрясающую производительность с непревзойденной степенью тишины всего 67 дБ, уровень чуть выше, чем при повседневном разговоре.

Легкая переноска и хранение. Большая удобная ручка Ergo Comfort с улучшенной эргономикой обеспечивает безупречную простоту использования и исключительный комфорт.

Контейнер для пыли большой емкости. Огромная емкость объемом 2,5 л обеспечивает более высокий уровень автономности и удобства, при этом пылесборник опустошается реже.

Пылесосы Silence Force от Rowenta оснащены новой высокоэффективной 3-позиционной всасывающей насадкой P3WER GLIDE, которая обеспечивает результаты уборки 4AAAA и легкое скольжение по любой поверхности, от твердых полов до ковров с низким и высоким ворсом. Прямые пятерки в тестах European Energy Label сочетаются с улучшенной эргономикой.