Пылесосы Rowenta: что нужно знать и из чего выбирать

Рассмотрим три популярные модели, которые придутся по душе каждому.
Немецкий бренд Rowenta впервые вышел на рынок более 110 лет назад. Впрочем, свой первый пылесос компания представила только в 1974 году. За это время производитель набрался опыта и ныне движется в ногу со временем, сформировав за собой звание одного из лидеров рынка. Техника этого бренда долговечная, компактная и с наличием множества удобных функций и режимов.
Предлагаем рассмотреть пылесосы Rowenta в трёх современных модификациях, представленные в ассортименте сети Фокстрот.
Традиции: Пылесос ROWENTA RO 6984EA
Бзмешковый мощный пылесос с контейнером размера ХL (2,5 литра) обеспечивает высокую эффективность уборки как ковровых покрытий, так и твёрдых поверхностей. Более того: он просто находка для владельцев домашних любимцев, ведь очень качественно справляется с шерстью. А вариация насадок не оставит равнодушным ни одну хозяйку (и хозяина тоже, между прочим): насадка для щелей, мягкой мебели, паркета, щетка mini turbo, щетка easy brush и другие, при чём регулировать мощность всасывания можно прямо на ручке.
Наличие эко-мотора Effitech обеспечивает сниженное потребление электроэнергии и необычайно тихую работу – 75 дБ. Срок службы такого мотора на 30% больше, чем у обычного. Пылесос ROWENTA RO 6984EA легкий в эксплуатации и прост в облуживании.
Основные технические характеристики:
Тип – классический;
Тип уборки – сухая;
Мощность – 750 Вт;
Пылесборник – контейнер (циклон), без мешка;
Уровень шума – 75 дБ;
Цена – 5 199 грн.
Технологии: Пылесос ROWENTA RH9490WO
Такой гаджет дома в целом переосмысливает привычный формат уборки от потолка до уровня пола на все 360°. Легкий и одновременно невероятно гибкий (выдерживает до 30 тыс. сгибаний) он может добраться до самых отдаленных уголков дома, в том числе – зон под мебелью и даже карнизов. Благодаря универсальной насадке Power Slim Vision и одним простым кликом переключения режима он не только соберет всю пыль, но и выполнит влажную уборку полов.
Мультифункциональный пылесос ROWENTA RH9490WO станет идеальным помощником для владельцев «пушистиков». Оснащенный дополнительной насадкой Mini-turbo brush, он будет эффективно очищать плотные клубы пыли, шерсть и аллергены с поверхности ковров и мягкой мебели.
Удобно фиксируется на настенной док-станции, поэтому занимает минимум места в доме. Ускоренная зарядка пылесоса длится всего 3 часа.
Основные технические характеристики:
Тип – аккумуляторный; ручной;
Тип уборки – влажная;
Мощность – 22 Вт;
Пылесборник – контейнер (циклон), без мешка;
Уровень шума – 81 дБ;
Цена – 11 999 грн.
Инновации: Пылесос ROWENTA RR7455WH
Давно присматриваетесь к разнообразной чудо-технике и мечтаете максимально сократить время на уборку? Значит ультракомпактный робот-пылесос 4-в-1 – именно то, что нужно. Мощный и невероятно тонкий (всего 6 см) он возьмет не себя ежедневные хлопоты по уборке без вашего участия.
Самостоятельно сможет построить точный маршрут уборки, а благодаря своим габаритам заедет даже под низкую мебель, собрав всю пыль и шерсть домашних животных.
Широкая турбощетка захватывает максимально возможную площадь полов, а в это время боковые щетки соберут пыль по углам. Встроенная камера при этом спроецирует свой путь, чтобы исключить любой риск столкновений с другими предметами.Робот-пылесос ROWENTA RR7455WH обеспечит идеальную чистоту в каждом уголке помещений.
Основные технические характеристики:
Тип уборки – сухая и влажная;
Тип питания – беспроводной аккумулятор;
Пылесборник – контейнер (без циклона);
Уровень шума – 65 дБ;
Цена – 8 799 грн.
Фокстрот предлагает самые выгодные цены на пылесосы Rowenta в фирменном ассортименте. Оплату покупки можно разделить до 25 платежей, а для постоянных клиентов действует еще и бонусная программа.