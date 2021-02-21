Пылесосы Rowenta: что нужно знать и из чего выбирать

21 февраля 2021, 20:41

Рассмотрим три популярные модели, которые придутся по душе каждому.

Немецкий бренд Rowenta впервые вышел на рынок более 110 лет назад. Впрочем, свой первый пылесос компания представила только в 1974 году. За это время производитель набрался опыта и ныне движется в ногу со временем, сформировав за собой звание одного из лидеров рынка. Техника этого бренда долговечная, компактная и с наличием множества удобных функций и режимов.

Предлагаем рассмотреть пылесосы Rowenta в трёх современных модификациях, представленные в ассортименте сети Фокстрот.

Бзмешковый мощный пылесос с контейнером размера ХL (2,5 литра) обеспечивает высокую эффективность уборки как ковровых покрытий, так и твёрдых поверхностей. Более того: он просто находка для владельцев домашних любимцев, ведь очень качественно справляется с шерстью. А вариация насадок не оставит равнодушным ни одну хозяйку (и хозяина тоже, между прочим): насадка для щелей, мягкой мебели, паркета, щетка mini turbo, щетка easy brush и другие, при чём регулировать мощность всасывания можно прямо на ручке.

Наличие эко-мотора Effitech обеспечивает сниженное потребление электроэнергии и необычайно тихую работу – 75 дБ. Срок службы такого мотора на 30% больше, чем у обычного. Пылесос ROWENTA RO 6984EA легкий в эксплуатации и прост в облуживании.

Основные технические характеристики:

Тип – классический;

Тип уборки – сухая;

Мощность – 750 Вт;

Пылесборник – контейнер (циклон), без мешка;

Уровень шума – 75 дБ;

Цена – 5 199 грн.

Технологии: Пылесос ROWENTA RH9490WO

Такой гаджет дома в целом переосмысливает привычный формат уборки от потолка до уровня пола на все 360°. Легкий и одновременно невероятно гибкий (выдерживает до 30 тыс. сгибаний) он может добраться до самых отдаленных уголков дома, в том числе – зон под мебелью и даже карнизов. Благодаря универсальной насадке Power Slim Vision и одним простым кликом переключения режима он не только соберет всю пыль, но и выполнит влажную уборку полов.

Мультифункциональный пылесос ROWENTA RH9490WO станет идеальным помощником для владельцев «пушистиков». Оснащенный дополнительной насадкой Mini-turbo brush, он будет эффективно очищать плотные клубы пыли, шерсть и аллергены с поверхности ковров и мягкой мебели.

Удобно фиксируется на настенной док-станции, поэтому занимает минимум места в доме. Ускоренная зарядка пылесоса длится всего 3 часа.

Основные технические характеристики:

Тип – аккумуляторный; ручной;

Тип уборки – влажная;

Мощность – 22 Вт;

Пылесборник – контейнер (циклон), без мешка;

Уровень шума – 81 дБ;

Цена – 11 999 грн.

Инновации: Пылесос ROWENTA RR7455WH

Давно присматриваетесь к разнообразной чудо-технике и мечтаете максимально сократить время на уборку? Значит ультракомпактный робот-пылесос 4-в-1 – именно то, что нужно. Мощный и невероятно тонкий (всего 6 см) он возьмет не себя ежедневные хлопоты по уборке без вашего участия.

Самостоятельно сможет построить точный маршрут уборки, а благодаря своим габаритам заедет даже под низкую мебель, собрав всю пыль и шерсть домашних животных.

Широкая турбощетка захватывает максимально возможную площадь полов, а в это время боковые щетки соберут пыль по углам. Встроенная камера при этом спроецирует свой путь, чтобы исключить любой риск столкновений с другими предметами.





Робот-пылесос ROWENTA RR7455WH обеспечит идеальную чистоту в каждом уголке помещений.

Основные технические характеристики:

Тип уборки – сухая и влажная;

Тип питания – беспроводной аккумулятор;

Пылесборник – контейнер (без циклона);

Уровень шума – 65 дБ;

Цена – 8 799 грн.

Фокстрот предлагает самые выгодные цены на пылесосы Rowenta в фирменном ассортименте. Оплату покупки можно разделить до 25 платежей, а для постоянных клиентов действует еще и бонусная программа.