Новый пылесос Trouver S3 Detect Aqua

1 ноября 2024, 17:45

Благодаря мощному всасыванию (120AW), непрерывной работе (максимальное время до 60 мин) и выдающейся эффективности фильтрации пылесос позволяет добиться непревзойденной чистоты в помещении.

С помощью вращающейся швабры можно проводить влажную уборку. Универсальная щетка в сочетании с многофункциональными насадками дополняется подсветкой, которая улучшает видимость трудноразличимой пыли. Мини-щетка с приводом эффективно очищает мебель от шерсти, пыли и мусора. Широкая многофункциональная насадка удаляет грязь со столов и легко очищает окна и двери. Многофункциональная насадка проникает в углы и щели, умело справляясь со сложными участками уборки.



Усовершенствованная пятислойная система фильтрации улавливает мелкую пыль и частицы размером до 0,3 мкм и не допускает их попадания в воздух, обеспечивая эффективность фильтрации до 99,9%. Большой пылесборник легко очистить с помощью всего одного нажатия.