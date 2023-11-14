Новая линейка пылесосов от HYUNDAI

14 ноября 2023, 16:45

Корейский бренд бытовой техники и электроники HYUNDAI представляет новую категорию техники для дома – пылесосы.



В линейке представлены модели с мешком для сбора пыли, циклонные пылесосы с контейнером, а также вертикальные пылесосы, подходящие под индивидуальные потребности каждого пользователя.

Компактная модель HYV-S7570 – удобный вариант для небольших квартир. Емкость литий-ионного аккумулятора в 2500 мА•ч позволяет автономно работать пылесосу до 60 мин, эргономичный LED-дисплей указывает уровень заряда батареи, загрязненности фильтров и турбощетки. Время полного заряда аккумулятора составляет 3,5 часа. Объема пылесборника в 0,7 л хватит для уборки квартиры метражом 60 м2. Пылесос оборудован многослойным HEPA-фильтром, дополнительно препятствующим попаданию мельчайших частиц пыли в воздух. Мощности всасывания 110 Вт достаточно для качественной очистки ровных поверхностей.



Технология «Циклон» моделей HYV-C5450, HYV-C5455, HYV-C5460 обеспечивает эффективную уборку без мешка для сборки пыли. Устройства не теряют мощности всасывания в 380 Вт даже с почти полностью заполненными пылесборником. Вместительный контейнер моделей в 2,5 л легко снять и промыть водой. HEPA-фильтр тонко очищает воздух от аллергенов и загрязнений. Дополнительные насадки для мебели и труднодоступных мест гарантируют тщательную уборку всех типов поверхностей.

Компактный пылесос HYV-B1550 с индикатором заполнения пылесборника поможет не забыть о своевременной замене мешка. Пылесборник имеет объем 1,5 л, а решетка внешнего фильтра HEPA повышает эффективность уборки. Длинный шнур в 5 м обеспечивает широкий радиус действия и свободу перемещения от одной розетки.