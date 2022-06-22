Новый робот-пылесос Starwind SRV4570

22 июня 2022, 11:45

Робот-пылесос самостоятельно проведет как влажную, так и сухую уборку, не доставляя дискомфорта домочадцам из-за низкого уровня шума 65 дБ.

Благодаря 6ти режимам работы: зигзаг, локальная, по периметру, турборежим, ручное управление и местная очистка, устройство быстро и качественно наведет порядок в доме.Мощность всасывания Starwind SRV4570 составляет 15 Вт, в конструкции также предусмотрен вместительный пылесборник объемом 300 мл, которого хватает для очистки помещения площадью до 50 кв.м.Робот-пылесос Starwind преодолевает препятствия высотой до 12 мм, поэтому невысокие пороги и плинтусы не помешают ему в процессе работы. Построить карту и ориентироваться в пространстве устройству помогает встроенный гироскоп.Управляйте умным помощником с помощью пульта ДУ или через мобильное приложение после синхронизации со смартфоном.В комплектацию с роботом-пылесосом Starwind SRV4570 входят 4 насадки в виде боковых щеточек, которые эффективно собирают пыль и мелкий мусор с напольных поверхностей.Робот-пылесос работает от надежного литий-ионного аккумулятора емкостью 2000мАч. За счет него устройство убирается на одном заряде в течение 110 минут и полностью восполняет батарею за 240-300 минут.