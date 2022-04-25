25 апреля 2022, 12:45

Компактный робот-стеклоочиститель Starwind SRW1010 разработан для автоматизированной очистки стекол в домашних условиях, управление им осуществляется дистанционно с помощью пульта, который идет в комплекте.

Аккумулятор позволяет устройству удерживаться на стекле на протяжении 20 минут в автономном режиме после отключения питания. Встроенная индикация предупредит о разрядке аккумулятора, возникших ошибкам, а также других настройках. Помимо световой индикации, устройство издает предупреждающие звуки. Кстати, провод для зарядки (4 метра) подключается к устройству с помощью фиксатора, что гарантирует крепкое подключение во время работы даже в вертикальном положении.Также в комплекте есть страховочный трос, его длина составляет 4,5 метра, он необходим для надежности крепления стеклоочистителя при мойке поверхностей на большой высоте. Закрепить его можно, например, на оконных или балконных ручках, тогда устройство точно не упадет при отключении.Стеклоочиститель может выполнить и влажную, и сухую уборку. Сменные салфетки из микрофибры, которые уже идут в комплекте, подходят для двух видов уборки. Для того, чтобы чистка стекол и зеркал была максимально результативной рекомендуется сначала провести сухую, а затем влажную уборку и делать это в солнечную погоду. Для влажной уборки не требуется высокая влажность и большое количество моющего средства: достаточно двух распылений средства на салфетку.