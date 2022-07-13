Три модели роботов-мойщиков окон от Ritmix

13 июля 2022, 13:45

Мытьё окон - одна из самых непростых домашних задач, которая отнимает много сил и времени, к тому же такая генеральная уборка может быть весьма рискованной.



Ritmix решил прийти на помощь и представил сразу три модели роботов-мойщиков, которые возьмут всю работу на себя: это не только освободит вас от рутины, но сделает мытьё окон безопасным.

Все устройства можно с легкостью использовать не только на окнах, но и зеркалах, кафеле, стенах и шкафах с зеркальными или глянцевыми поверхностями, при этом каждая модель имеет свои уникальные функции.Ritmix RWC-011 производит очистку с помощью двух круглых щеток и удобен для использования на небольших сильно загрязненных поверхностях, причем как горизонтальных, так и вертикальных. Модель обладает тремя режимами сухой и влажной уборки, между которыми можно переключаться для достижения наилучшего результата.RWC-015 очень похож на своего предшественника по форм-фактору и функциям, однако обладает дополнительной опцией – устройство оснащено встроенной системой распыления чистящей жидкости.А чтобы качественно очистить углы поверхности с рамами, отлично подойдет модель RWC-021, которая имеет большую прямоугольную чистящую насадку. Устройство также имеет три режима работы, поддерживает сухую и влажную уборку, однако предназначено только для вертикальных поверхностей.

Настройка всех моделей осуществляется с помощью комплектного пульта дистанционного управления. А для безопасности самих устройств каждое из них оснащено страховочным тросом.