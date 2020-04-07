Весне дорогу: чек-лист товаров для генеральной уборки

7 апреля 2020, 16:02

Традиционно, накануне Пасхи, самое время приниматься за генеральную уборку. Какие девайсы для этого понадобятся, что необходимо учитывать и к какой технике присмотреться, читайте в нашем обзоре.

Первый must have пункт, который требует и затрат времени, и физических усилий. Чтобы минимизировать и первое, и второе, поможет оконный пылесос KARCHER WV 2 Premium 10 Years Edition, который предусмотрен для влажной уборки окон, а также для сбора жидкости. В комплекте – несколько насадок для мойки, пульверизатор и салфетка из микрофибры.

Если же верите исключительно в свои силы, швабра мытья окон LEIFHEIT PLUS – вам в помощь. Прочная, длинная, с фиксатором и шарнирами для угловой уборки. Тщательно очищает пластик, дерево, металлопластик без разводов. В интернет-магазине Фокстрот представлена по акционной цене – 559 грн (вместо – 727 грн).

Шаг 2. Рейд по всем поверхностям

По маршруту сверху вниз необходимо пройтись по всем поверхностям и «поганять» пыль. При этом лучше воспользоваться универсальным органическим мягким мылом для уборки SIR. С его помощью можно мыть искусственный камень, эмаль, чугун, фарфор, текстиль, пластик линолеум, винил, ламинат, кафель и другие материалы.

Матрасы, ковры и поверхности мягкой мебели необходимо пропылесосить. Такая новинка как ручной аккумуляторный пылесос подойдет, если нет особого желания таскать за собой большой агрегат на проводе. Ну а для ежедневной уборки давно уже стоит приобрести робот-пылесос.

С влажной уборкой «на отлично» справиться швабра LEIFHEIT PICСOLO micro BLO с механизмом отжима и для чувствительных к влаге поверхностей.

Шаг 3. Большая стирка

Отличный повод проверить, насколько хорошо работает ваша стиральная машинка. Ведь стирать придётся много: тюли, шторы, пледы-покрывала, зимний гардероб и пр. Кстати, современная стиральная машина не только увеличивает срок службы вещей за счет бережных режимов стирки, но и существенно экономит расход электроэнергии. Позволить новую «стиралку» себе может каждый – оплата частями делает покупку легкой и необременительной. Если уж бороться с пылью, то по-полной. Заранее запаситесь стиральным порошком в большой экономной упаковке.

Шаг 4. Операция «кухня»

Чтобы кухонный фартук, а также плитка в ванной, блестели, используйте качественное средство для очистки стеклянных и полимерных поверхностей KARCHER CA 40 R, которое может справиться и с грязью, и с жиром и не оставляет полос и разводов.

Также необходимо помыть духовку и микроволновку. Приятного мало, но от состояния приборов для приготовления пищи зависит и то, насколько здоровой будет еда. Само собой, без специальных средств тут просто не обойтись. Главное – выбрать качественное очищающее средство, которое позволит быстро и легко справиться с жиром. Например, средство для очистки духовок, вытяжек и грилей GREEN&CLEAN.

Шаг 5. Закрепить результат

Последние штрихи в уборке поможет сделать утюг PHILIPS PowerLife GC2994/20. Легко отпаривает и разглаживает все виды тканей благодаря набору функций – вертикальное отпаривание, паровой удар и постоянный пар. Мощность этой модели – 2400 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев утюга до необходимой температуры и избавит от длительного ожидания.