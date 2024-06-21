Спасаем ламинат после ремонта, с чего начать уборку

21 июня 2024, 9:10

Вернуть эстетику напольному покрытию после ремонта - наиболее трудоемкая задача. Цемент, побелка, клеевые растворы неизбежно остаются на поверхности. И если линолеум можно почистить при помощи большого количества воды, то с ламинатом все сложнее.

Отмыть ламинат от строительной грязи без риска его повреждения помогут клинеры компании Mister Cleaner. Послеремонтная уборка будет выполнена бережно, быстро и с гарантией качества. Детальнее узнать об услуге можно по ссылке https://mister-cleaner.com.ua/ru/uborka-posle-remonta/

Ну а если вызов клинеров не входит в Ваши планы, мы создали мини-руководство по уборке. Эти советы помогут убрать с ламината следы ремонта, не повредив его структуру.

Белесые разводы и частички строительных растворов по всем щелям - теперь Ваша головная боль? Не спешите заливать пол водой или покупать растворители. Помните, что ламинат не терпит:

избыток влаги. Это портит не только его внешнее покрытие, но и приводит к расслоению материала. Уборка выполняется с тщательно выжатой тряпкой;

щеток с жесткой щетиной, металлических скребков. Лучше всего подойдет мягкая тряпочка или салфетки из микрофибры;

моющие с абразивными частицами в составе, а также хлором и аммиаком. Впоследствии, на поверхности материала образовываются царапины, пол интенсивнее грязниться и приобретает неопрятный вид.

Во время влажной уборки проводите шваброй вдоль ламинатных досок. Это поможет очистить пол быстрее и минимизирует вероятность попадания воды в щели.

Первым делом нужно провести сухую уборку поверхности:

• убрать весь крупный мусор;• собрать пыль пылесосом или щеткой с ворсом средней жесткости;• большие пятна цемента или грунтовки аккуратно счистить скребком, не доходя до поверхности досок несколько миллиметров.

Оцените масштабы предстоящей работы. Важно знать какие загрязнения придется ликвидировать:

1. Следы монтажной пены хорошо растворяются под воздействием Димексида. Небольшое количество раствора нанесите на ватный тампон или мягкую ткань и протрите загрязненные участки. После окончания работ важно удалить остатки вещества с пола и хорошо проветрить комнату.2. Разводы от побелки будут вымываться гораздо эффективнее, если в ведро с чистой водой добавить несколько ложек столового уксуса (на 1 литр воды 1 столовая ложка уксуса).3. Краска или лак с покрытия удаляются уайт-спиритом. Перед началом работ рекомендуем протестировать воздействие растворителя на незаметном участке пола. Если покрытие не меняет цвет, то можно смело приступать к уборке. Но действовать нужно аккуратно и быстро. Вещество не должно на длительное время оставаться на ламинате.

Напоследок хотим напомнить: клининг после ремонта требует большого количества времени и терпения. Поспешные действия не дают результата или усугубляют ситуацию.