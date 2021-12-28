Строительные онлайн-магазины — выгода или лишние траты?

28 декабря 2021, 23:36

Каждый хоть один раз в жизни делал ремонт и полностью отдает себе отчет в том, насколько это хлопотное и финансово затратное занятие.

Что уж говорить о полноценной стройке, у рачительного хозяина там на счету буквально каждый гвоздик. Рано или поздно встает вопрос о закупке стройматериалов. В последнее время привычному рынку и гипермаркетам появилась достойная альтернатива — стройматериалы на онлайн площадках. Их удобство уже оценили многие покупатели, а для тех, кто находится в сомнениях, есть веские аргументы в пользу такого шопинга.



В первую очередь это несомненно удобно. Чтобы найти дюбель необходимого размера, достаточно выбрать соответствующую категорию, система мгновенно обработает запрос и выдаст доступные к заказу варианты. Также это экономия времени, совершить покупку можно, не покидая своего жилища или в обеденный перерыв на работе со смартфона или ноутбука. Еще один плюс, которым выделяется онлайн магазин строительных материалов — доступные цены. За счет отсутствия длинных логистических цепочек, лишних затрат на аренду помещений для торговых залов и обслуживающий персонал, строй магазин предлагает более выгодный ценник.

Популярные стройматериалы в городе Киев и других населенных пунктах

Начинать планировать закупку товара необходимо с его назначения и расчета необходимого количества. Для профессионального строителя сделать это несложно, тогда как обычный потребитель может не иметь достаточно опыта. Хороший магазин стройматериалов всегда предлагает онлайн-консультации. Квалифицированный персонал окажет необходимую помощь при составлении сметы. По информации, предоставленной наиболее популярными строительными торговыми онлайн-площадками, наибольшим спросом пользуются такие категории товаров:

- Гипсокартонные системы — они помогают практически мгновенно скрыть многие недостатки поверхности стен. К ним относятся гипсокартон, профиль, крепежные элементы, клей. Для утепления и звукоизоляции может понадобиться базальтовая или минеральная вата.

- Штукатурные системы — от качества облицовки зависит окончательный вид здания снаружи или внутри, поэтому все составляющие должны быть отличного качества. К ним относят грунтовку, армирующую сетку, шпаклевку, штукатурку структурную, гипсовую, цементно-известковую.

- Напольные системы — здесь может понадобиться система основания пола, самовыравнивающая или ремонтная смесь, гидроизоляция, геотекстиль, грунтовка, пенополистирол, пенопласт.



Весь перечень доступных к заказу стройматериалов всегда доступен на страницах онлайн-каталога.

Как выбрать лучший магазин строительных товаров?

На самом деле, сделать это несложно. Уже с первых минут общения с персоналом становится понятно, как относятся к заказчику. Если на вопросы отвечают терпеливо, обстоятельно, вникают в ваши проблемы, можно смело делать заказа на этом онлайн-ресурсе. Немаловажный момент — ценовая политика компании. С помощью популярных ресурсов есть возможность сравнить цены и убедиться в их соответствии рыночным.



Обязательно стоит поинтересоваться системой логистики. Если требуется доставка в отдаленные населенные пункты, сможет и ее обеспечить поставщик? Отдавайте предпочтение магазинам, которые являются официальными представителями известных строительных производителей. Обычно у них не только выгодные цены на стройматериалы, но и есть все документы, подтверждающие их соответствие общепринятым нормам. В интернет-магазине стройматериалов АЙБУДМАРКЕТ вы найдете надежного партнера.