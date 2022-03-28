Застройщики стали останавливать проекты по всей России

28 марта 2022, 16:45

Около 40% строительных компаний начали замораживать свои проекты по всей России. Об этом пишет «Коммерсант».

29% пока не столкнулись с перебоями в поставках, но они все равно решили временно отложить недавно начатые стройки, чтобы перенаправить ресурсы на завершение объектов, которые практически готовы.По словам экспертов, цены на стройматериалы за месяц в отдельных сегментах выросли на 80%, по некоторым позициям – в два раза. Поэтому высокие цены стройматериалов и возможный дефицит оборудования могут привести к недострою объектов.