28 марта 2022, 18:45

Музыкальный стриминговый сервис Spotify останавливает работу в РФ

«В связи с новыми внешними ограничениями, связанными с нашими основными платежными системами, наш Премиум-сервис больше не доступен для покупки в России», – сказано на сайте сервиса.

