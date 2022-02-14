Twitch запретила имена пользователей, связанные с сексом и наркотиками

14 февраля 2022, 15:15

Стриминговый сервис Twitch обновил правила использования, запретив имена пользователя, связанные с интимными отношениями, запрещёнными веществами, проявлениями ненависти и насилия, а также персональными данными. У пользователей сервиса будет время привести свои аккаунты в порядок.

Согласно новой политике, под запрет попадут имена пользователей, ссылающиеся на "половой акт, возбуждение, жидкости или гениталии", тяжёлые наркотики, а также содержащие ненавистнические высказывания, угрозы применения насилия и персональные данные. Администрация Twitch пояснила, что даже в соответствии с действующей политикой было удалено множество некорректных пользовательских имён, однако назрела необходимость "установить более строгие стандарты".



Новые правила вступят в силу 1 марта 2022 года, и у создателей контента на платформе будет достаточно времени, чтобы привести свои профили в соответствие с этими требованиями без ущерба для деятельности на платформе. Если необходимые меры не будут приняты, то учётные записи будут подвергнуты блокировке.



На платформе также появился инструмент, который позволяет сбрасывать данные учётных записей, сохраняя при этом наиболее важные параметры, например, число подписчиков. В будущем при редактировании профиля Twitch будет использовать алгоритмы искусственного интеллекта, которые станут проводить предварительную проверку данных на предмет их соответствия новым правилам.

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