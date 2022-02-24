Microsoft вернула в меню Xbox поддержку стриминга в Twitch

24 февраля 2022, 12:45

Стриминг игр с помощью сервиса Twitch вновь стал доступен пользователям Microsoft Xbox через меню игровых консолей, а не отдельное приложение.

Соответствующий раздел после обновления программного обеспечения консоли появился в панели управления.

Впервые возможность транслировать свой игровой процесс с консоли Xbox One через платформу Twitch появилась ещё в 2014 году. Однако позднее эта функция была исключена из панели управления и перенесена в приложение Twitch. В октябре прошлого года разработчики начали тестирование повторной интеграции со стриминговым сервисом. Теперь же этот этап подошёл к концу и Twitch вновь появился в панели управления консолей Xbox.



Для запуска трансляции необходимо перейти в раздел «Записать и поделиться» и выбрать пункт «Прямая трансляция». Для использования этой функции также потребуется осуществить привязку своей учётной записи Twitch. Во время трансляции можно использовать гарнитуру и веб-камеру, самостоятельно настраивать уровень громкости звука, включать групповой чат и др. При этом зрители смогут смотреть трансляцию на разных устройствах.



Поддержка функции стриминга на Twitch из панели управления становится доступна вместе с очередным обновлением, распространение которого началось на этой неделе. Удобнее вести прямые трансляции станет пользователям консолей Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S.

(С) 3dnews