На Xbox Series X и S появились динамические темы

2 декабря 2020, 11:45

Компания Microsoft представила ноябрьское обновление для консолей Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One. В основном оно посвящено повышению удобства работы с системами следующего поколения.

С ноябрьским обновлением на Xbox Series X и S появились динамические обои для домашней страницы, среди которых есть те, что отдают дань уважения предыдущим поколениям Xbox. Microsoft добавила ещё шесть вариантов анимации к тем, что были доступны в бета-версии нового интерфейса.



Кроме того, поскольку Xbox Series X и S поддерживает функцию Auto HDR в играх прошлых поколений, теперь будет видно, включён ли режим. Для этого достаточно открыть меню Guide во время игры, как показано на примере Subnautica ниже (правый верхний угол экрана, под часами).

А игры, оптимизированные для Xbox Series X и S, такие как Assassin’s Creed Valhalla, Gears 5, The Falconeer, Forza Horizon 4 и Ori and the Will of the Wisps, отображаются в библиотеке с соответствующими иконками в виде логотипа X|S.



Также была добавлена вкладка «Игровая активность». В ней располагается меню достижений запущенного проекта, возможность присоединиться к друзьям, которые сейчас тоже в него играют, найти группу и информацию о внутриигровых событиях.

Наконец, важным нововведением апдейта является возможность предварительной установки игр из коллекции «Вскоре поступят» в библиотеке Xbox Game Pass. Для этого нужно открыть приложение сервиса на консоли или мобильном устройстве и заглянуть в соответствующее меню.(C) 3dnews