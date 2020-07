15 июля 2020, 10:45

Spotify запускается в Украине

Spotify – самый популярный музыкальный стриминговый сервис по числу подписчиков в мире(1) – с 15 июля доступен в Украине.



Spotify используют более 286 миллионов человек во всем мире, включая 130 миллионов подписчиков Spotify Premium. Сервис доступен бесплатно или по подписке на Spotify Premium, которая позволяет наслаждаться музыкой без рекламы.



Помимо старта в Украине, сегодня Spotify также начал работу на 12 новых рынках, включая Молдову, Казахстан, Беларусь, Россию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению и Северную Македонию.



«Запуск сервиса позволит более чем 250 миллионам музыкальных фанатов открыть для себя музыку исполнителей со всего мира в Spotify, а локальным исполнителям расширить аудиторию поклонников из других стран, – сказал Майкл Краузе управляющий директор Spotify по Центральной Европе. – Выход на эти 13 рынков является важным моментом в путешествии Spotify, особенно потому, что мы приветствуем поклонников и исполнителей на растущих музыкальных рынках, таких как Украина, где стриминг растет и где мы видим большие возможности для Spotify».



Украинские пользователи могут перейти на Spotify Premium, который открывает доступ к полному пакету услуг сервиса за 4.99 USD в месяц. К тарифу Spotify Premium для семьи, который будет стоить 7.99 USD в месяц, может подключиться до 6 членов семьи. Новый тариф Spotify Premium DUO (6.49 USD) помимо возможностей стандартного премиум-аккаунта предлагает «Микс для двоих» – автоматически обновляемый плейлист, сочетающий в себе музыку, которая понравится обоим. С этим тарифом споры о том, кто сегодня диджей дома, сойдут на нет. Spotify Premium для студентов доступен по цене 2.49 USD в месяц.



Лучшие функции Spotify



Spotify представит украинским пользователям опыт, который позволил сервису стать самым популярным в мире: более 50 миллионов треков и 4 миллиардов плейлистов с музыкой украинских и международных исполнителей, лучшие персональные рекомендации новой музыки, возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps и другими.



Настроен для Украины



Специально для украинских пользователей Spotify предложит набор эксклюзивных функций:



● Spotify доступен каждому бесплатно: мы стремимся внести вклад в богатую украинскую музыкальную индустрию и улучшить опыт прослушивания музыки, поэтому предоставляем доступ к бесплатной версии сервиса Spotify пользователям по всей стране.



● Плейлисты, созданные специально для украинских пользователей: Регулярно обновляемые нашей командой международных музыкальных экспертов, новые плейлисты в самых популярных жанрах. Добавьте в микс миллиарды созданных и созданных фанатами плейлистов, и у Spotify есть плейлист для любого настроения или случая: Top Hits Україна (Top Hits Ukraine), New Music Friday Ukraine, Инди (локальная популярная indie музыка).



● This Is плейлисты популярных артистов : This Is Jamala, This Is ONUKA, This Is MONATIK, This Is Океан Ельзи, This Is The Hardkiss, This Is 5'nizza, This Is alyona alyona,. This Is Время и Стекло, This Is Бумбокс, This Is NK и много других.



● Персональные музыкальные рекомендации и поиск новой музыки: рекомендательная система Spotify включает как зарубежных, так и украинских артистов. Теперь пользователи могут открывать для себя новую музыку с помощью эксклюзивных персонализированных продуктов Spotify: это Daily Mix (плейлист, сочетающий вашу любимую музыку с треками, которые могут вам понравиться), Release Radar (плейлист с новыми релизами артистов, на которых вы подписаны или которых слушаете чаще всего, обновляется по пятницам) и Discover Weekly (плейлист персональных музыкальных открытий, который учитывает ваш уникальный вкус- скоро).



● Spotify for Artists: Spotify предлагает исполнителям специальную платформу с инструментами, которые помогают отслеживать статистику по новым релизам в режиме реального времени, изучать свою аудиторию, развивать бизнес и общаться с поклонниками.



● Интеграция с Instagram: теперь украинские пользователи Spotify могут поделиться любимыми музыкальными треками, албомами и плейлистами в Instagram Stories.



С запуском Spotify в Украине и в 12 других странах, сейчас сервис доступен в общем на 92 рынках.