25 июля 2025, 12:45

Московский аэропорт Домодедово близок к банкротству

Национализированный по требованию генпрокуратуры рф аэропорт домодедово находится в предбанкротном состоянии.



Общий долг Домодедово составляет около 70 млрд руб. (более $883 млн), из которых 34 млрд в рублях и 450 млн в долларах.



В 2023 году пассажиропоток аэропорта составлял почти 20 млн. человек, в 2024-м он упал до 15,5 млн. Долг возник как раз из-за падения пассажиропотока и выручки.



Международный аэропорт домодедово — один из крупнейших авиаузлов россии, пишет The Moscow Times.

