Первая очередь нового аэропорта в Стамбуле уже открыта

12 ноября 2018, 14:45

Интересно, что уже к концу 2018 года аэропорт Стамбула должен войти в пятерку крупнейших в мире, а после завершения второй очереди строительства станет самым крупным.

Об этом пресс-служба президента Турции Реджепа Эрдогана сообщила на странице в Facebook. К концу 2018 года ежегодный пассажиропоток воздушной гавани площадью 1,4 млн. кв. м. должен достичь 90 млн. пасс., что сделает ее одним из пяти крупнейших аэропортов в мире. На церемонии открытия помимо Эрдогана присутствовали президенты ряда стран, в частности Сербии, Македонии, Молдавии, Пакистана и Киргизии.

Сейчас завершена первая очередь строительства, занявшая 3,5 года. Финансирование проекта стоимостью 6 млрд. евро осуществлялось на основе частно-государственного партнерства. Консорциум также ежегодно будет выплачивать 1,1 млрд. евро в следующие 25 лет.