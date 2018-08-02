Аэропорт "Киев" обслужил 1,5 млн. пассажиров с начала 2018 года

2 августа 2018, 15:15

1 августа 2018 аэропорт обслужил 1,5 млн. пассажира с начала года. Цифра знаковая и свидетельствует лишь о стремительном и уверенном развитии аэропорта.

Показатели на 1 августа 2017 г. - 909 609 пассажиров. Увеличение пассажиропотока за год на 65%.

В 2016 году своего миллионного пассажира за год встретила балерина. Во время того, как к стойкам регистрации подходили спешащие на рейс Киев-Вроцлав пассажиры, неожиданно заиграла музыка, а за стойки регистрации появилась балерина.

В августе 2017 миллионным пассажиром стал Глеб Дейнега, ему тогда было 3,5 года. Маленького юбиляра поздравили подарками от аэропорта, авиакомпании WizzAir, а также столичной мэрии.

Международный аэропорт «Киев» им. И. Сикорского постоянно удивляет своих пассажиров интересными перформенсами и акциями, особенно это касается событий, связанных с активностью и развитием самого аэропорта.

В планах аэропорта обслужить до конца 2018 года 2,8 млн пассажиров.