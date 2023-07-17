Косово придбало турецькі безпілотники Bayraktar

17 июля 2023, 11:15

Про це повідомив прем'єр міністр Косово Альбіна Курті у своєму Facebook.

"Ми поповнили арсенал нашої армії безпілотниками Bayraktar TB-2, які ми як уряд закупили у Туреччини! За два роки правління ми збільшили чисельність солдатів більш ніж на 80%, а бюджет армії – більш ніж на 100%. Косово стало ще більш безпечніше, ніж раніше! Разом з командувачем KSF генерал-лейтенантом Башкімом Джашарі та міністром оборони Армендом Мехаєм ми привітали офіцерів, які завершили навчання з використання безпілотників" - написав прем'єр.Курті не назвав ані кількість, ані вартість безпілотників, та не сказав для чого ті будуть використовуватись.Сербія також зацікавилась у цих безпілотниках та напередодні вже уклала контракт на закупівлю Bayraktar TB2 вартістю в кількасот мільйонів євро, проте через те, що Косово їх отримало першим, країна відмовилась.