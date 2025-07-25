Система Patriot та додаткові ракети вже прибули в Україну, - The Telegraph

За даними видання, після того як президент США Дональд Трамп оголосив про виділення 10 мільярдів доларів допомоги для України та пригрозив запровадженням жорстких торговельних мит проти Росії і країн, що купують її енергоносії, вже до кінця того тижня в Україну прибула перша система Patriot разом із додатковими ракетами. Це стало можливим завдяки домовленостям із Німеччиною.
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