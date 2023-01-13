В Україну завезли генераторів сумарною потужністю як один енергоблок АЕС

Потужність всіх завезених пристроїв загалом становить щонайменше 1 ГВт, зазначає видання. Протягом 11-ти місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 тисячі генераторів, що вшестеро більше, ніж за аналогічний період 2021-го.
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