В Україну завезли генераторів сумарною потужністю як один енергоблок АЕС

13 января 2023, 12:15

Потужність всіх завезених пристроїв загалом становить щонайменше 1 ГВт, зазначає видання. Протягом 11-ти місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 тисячі генераторів, що вшестеро більше, ніж за аналогічний період 2021-го.