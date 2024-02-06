У росіян можуть закінчитися бойові машини за шість місяців, — Forbes

6 февраля 2024, 12:15

Щодня з моменту вторгнення в Україну російські війська в середньому втрачали 19 танків, бойових машин, гаубиць та іншого тяжкого озброєння, пише видання.

Який рівень втрат не є прийнятним для Кремля, "оскільки виробництво нової бронетехніки продовжує відставати, росіяни, як і раніше, переважно їздять на старих машинах часів холодної війни"."Щомісячний рівень втрат для БМП наближається до 400. У 5 разів більше, ніж у 2022 і 2023 роках. За нинішніх темпів Росія не має дворічного резерву бойових машин. Ні, вона має, можливо, шестимісячний резерв", – пише видання.