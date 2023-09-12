12 сентября 2023, 10:15

Польща закупить у США 486 систем HIMARS

Перші поставки мають розпочатися в 2025 році, — пише видання Visegrad 24.

Повідомляється, що країни вже підписали меморандум. Очікувана вартість контракту – близько $10 млрд.


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