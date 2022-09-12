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12 сентября 2022, 10:45
Playboy закриває офіс в Україні
Як зазначив один зі співвласників видання Олександр Шевченко, це було рішенням центрального офісу.
Водночас компанія продовжує свою діяльність у РФ.
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