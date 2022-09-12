12 сентября 2022, 10:45

Playboy закриває офіс в Україні

Як зазначив один зі співвласників видання Олександр Шевченко, це було рішенням центрального офісу.

Водночас компанія продовжує свою діяльність у РФ.
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