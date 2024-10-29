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29 октября 2024, 12:45
У великих містах України вже в другому півріччі 2025 року може з'явитися 5G
Про це повідомив один із директорів компанії Vodafone Олександр Ткач.
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