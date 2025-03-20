Олександр Усик провів тренування на зруйнованій росіянами ТЕС

20 марта 2025, 13:45

Щоб привернути увагу світової спільноти до енергетичного терору РФ, чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик відвідав зруйновану теплоелектростанцію ДТЕК.



Боксер провів символічне тренування на пошкодженому блочному щиті керування.



З початку вторгнення ТЕС ДТЕК були обстріляні понад 200 разів, загалом росія застосувала по українській енергетиці більше 2,3 тисяч ракет та дронів.



Усик також поспілкувався з енергетиками, подякував їм за роботу та закликав міжнародну спільноту допомогти у відновленні енергетики України.



«Україні потрібна допомога світу у відновленні енергетики, це наша спільна битва», – розповів Усик.

Нагадаємо, ДТЕК та Олександр Усик запустили кампанію «Битва за світло» для привернення уваги до критичного становища української енергосистеми та залучення міжнародної допомоги.