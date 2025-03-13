WBO обязала Усика провести защиту титула организации

13 марта 2025, 12:15

Мировая боксерская организация (WBO) обязала чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика провести защиту титула против временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, сообщил президент WBO Густаво Оливери, пишет Tribuna.

"WBO официально приказывает провести обязательную защиту между Усиком и Паркером, чтобы устранить статус временного чемпиона. Это действие соответствует нашей четкой политике о наличии только одного чемпиона в каждой весовой категории", — сказал Оливери.WBO дала Усику и Паркеру 30 дней на достижение соглашения, прежде чем будут назначены промоутерские торги.Ранее сообщалось, что команда Усика ведет переговоры относительно возможного реванша с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа.Паркер — боксер из Новой Зеландии и является временным чемпионом WBO.