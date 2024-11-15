Легендарный Майк Тайсон впервые за 19 лет выйдет на ринг. Против блогера

15 ноября 2024, 14:15

16 ноября в США состоится возвращение в ринг бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории и настоящей легенды — Майка Тайсона.

Он проведет поединок против бывшего видеоблогера, а теперь боксера Джейка Пола, сообщает Sport.ua.

Поединок будет носить официальный характер, он пройдет почти по полноценным правилам, только раунды будут несколько короче — по две минуты. Сам бой будет транслировать Netflix.



58-летний Майк Тайсон, учитывая возраст, не является фаворитом. При этом бывший блогер не является новичком — он проводил боксерские поединки, в том числе против бойцов ММА.



Sport.nv сообщает, что Пол получит гонорар в размере $40 млн. Тайсон — $20 млн.