Палата представителей США не поддержала отставку спикера Джонсона

9 мая 2024, 12:15

Палата представителей быстро и подавляющим большинством голосов отклонила попытку республиканки Марджори Тейлор Грин отстранить ее однопартийца спикера Майка Джонсона, сообщает Reuters.

Демократы присоединились к республиканцам, защитив спикера от потери должности (Джонсона поддержало 359 конгрессменов, против было 43).Агентство отмечает, что попытка Грин отстранить Джонсона представляет собой "редкое республиканское неповиновение" кандидату в президенты Дональду Трампу, который заявил, что для республиканцев "не время" пытаться снять своего спикера.Грин подала ходатайство об отстранении Джонсона еще в марте. Ее поддержало несколько республиканцев. Они выступали против пакета помощи Украине, который Джонсон вынес на голосование, и Палата представителей приняла в апреле.