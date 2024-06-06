Майк Джонсон выступил за снятие всех ограничений с ВСУ

6 июня 2024, 11:45

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что нынешних частичных разрешений для ВСУ на использование оружия США от администрации Джо Байдена, недостаточно, сообщает "Голос Америки".

По его словам, Вашингтон должен перестать "заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине", а сам Джонсон планирует поднять этот вопрос в разговоре с администрацией Белого дома.



"Я считаю, что нам нужно дать им оружие, необходимое для защиты, и для того, чтобы дать отпор россиянам. Я не согласен с президентом в этом. Я уже говорил об этом и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом", — заявил спикер.