США могут ограничить продажу американских чипов ИИ некоторым странам — Bloomberg

16 октября 2024, 8:15

По данным агентства, администрация президента США Джо Байдена планирует ограничить продажу американских чипов искусственного интеллекта.

В последние недели в Белом доме активнее обсуждают вероятное ограничение экспорта оборудования в отдельные страны Персидского залива, проявляющие повышенный интерес к центрам обработки данных (ЦОД) искусственного интеллекта, "в интересах национальной безопасности".



О каких странах идет речь, не уточняют. Бюро промышленности и безопасности, которое занимается экспортным контролем, производители чипов Nvidia, AMD и Intel Corp на запросы агентства о комментарии не ответили.



Спикер Совета национальной безопасности Белого дома также отказался комментировать переговоры, но сослался на недавнее совместное заявление США и ОАЭ, в котором страны признали "огромный положительный потенциал ИИ", однако обратили внимание на "проблемы и риски и жизненно важное значение гарантий и защиты передовых технологий", отмечает Bloomberg.